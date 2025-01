Von kommender Woche an werden in der Stuttgarter Wilhelma zwei alte Gebäude in der Nähe der Terra Australis zurückgebaut. Was bedeutet das für die Besucher?

Iris Frey 14.01.2025 - 14:24 Uhr

In der Wilhelma beginnt am Montag, 20. Januar, der Abriss des ehemaligen Schwingaffenhauses. Das teilt der Stuttgarter Zoo mit. Wegen statischer Probleme sei das in den 1970er Jahren errichtete Gebäude nicht mehr zukunftsfähig. Es war im Februar vergangenen Jahres geschlossen worden. Die dort gehaltenen Haubenlanguren wurden an den Zoo in Lodz abgegeben. Kurz darauf hieß es dann Abschied von den Weißhandgibbons zu nehmen, die im Hansenberg-Zoo im dänischen Kolding ihr neues Zuhause fanden. „Zuletzt, im Sommer 2024, diente das Schwingaffenhaus der Eingewöhnung einer Gruppe Blauer Pfauen, die mittlerweile frei laufend auf dem Gelände der Wilhelma unterwegs sind“, erläutert Wilhelma-Sprecher Birger Meierjohann.