Ein unbekannter Exhibitionist ist mit einem Fahrrad in Horrheim unterwegs und onaniert. Tage zuvor waren drei Exhibitionisten an einem Horrheimer Badesee. Die Polizei sucht Zeugen.

Matthias Kapaun 27.06.2025 - 17:02 Uhr

Schon wieder hat ein Exhibitionist in Vaihingen an der Enz-Horrheim (Landkreis Ludwigsburg) sein Unwesen getrieben. Nachdem in den vergangenen Tagen bereits drei Exhibitionisten am Unteren Seewaldsee Badegäste sexuell belästigt hatten, fiel ein bislang unbekannter Mann am Freitagmorgen gegen 9 Uhr in der Neuen Schulstraße in Horrheim auf.