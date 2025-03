Welch Überraschung für so manche Besucherin und Besucher des zoologisch-botanischen Garten in Stuttgart: Bei einem Känguru-Weibchen bewegt sich seit geraumer Zeit etwas im Beutel. Wie Wilhelma-Sprecher Birger Meierjohann mitteilt, hat eines der drei tasmanischen Riesenkängurus Nachwuchs bekommen. Wer genau hinschaut, kann bei dem Muttertier Bewegungen im Beutel beobachten. „Hin und wieder ragt auch ein winziges Bein oder auch ein Schwänzchen heraus und seit neuestem auch mal das Köpfchen“, erklärt der Sprecher.

Känguru-Baby kam vermutlich im September 2024 zur Welt

Nach der Geburt kriecht das gerade einmal zwei Zentimeter lange, nackte und blinde Jungtier in den Beutel seiner Mutter, wo es sich die nächsten zehn bis elf Monate aufhält und gut geschützt heranwächst. „Wir schätzen, dass unser Jungtier Mitte September 2024 zur Welt gekommen ist“, so Kurator Volker Grün. Es werde also noch eine Weile dauern, bis es den Beutel verlässt. „Wir hoffen aber, dass es schon bald erstmals sein Köpfchen nach draußen steckt, um Wilhelma-Luft zu schnuppern“, so der Kurator.

Lesen Sie auch

Graue Riesenkängurus werden bis zu 1,40 Meter groß

Beim Östlichen Grauen Riesenkänguru handelt es sich um die nach dem Roten Riesenkänguru zweitgrößte Känguruart der Welt. Die Männchen erreichen eine Kopf-Rumpflänge von bis zu 1,40 Meter. Die Art ist im östlichen Drittel Australiens zu Hause. Die in der Wilhelma gehaltene Unterart stammt ursprünglich aus Tasmanien. Die grauen Riesen ernähren sich in der Natur zum großen Teil von Gras, leben daher hauptsächlich in offenen Landschaften und lichten Wäldern. Bei Gefahr können die Tiere bis zu 13 Meter weite Sprünge machen. Dabei hilft Ihnen neben den muskulösen Hinterbeinen auch ihr kräftiger, bis zu einem Meter lange Schwanz.

Derzeit sind die Grauen Riesenkängurus, ein Männchen, drei Weibchen und das Baby im Beutel noch in der Nähe des ehemaligen Schaubauernhofs im Norden der Wilhelma in einer Anlage zu finden, werden aber, wenn das neue Gehege gebaut ist, in die Nähe der Terra Australien, südlich der Australienwelt des Stuttgarter Zoos ziehen.