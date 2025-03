Elternbeiräte in Ludwigsburg beklagen massive Belastungen der Familien. Sie fordern einen schnellen Dialog, um eine gute Lösung zu finden.

Sandra Lesacher 06.03.2025 - 18:30 Uhr

Am Freitag, 7. März, ist Tag fünf der Kita-Streiks in Ludwigsburg – und langsam, aber sicher regt sich Widerstand bei den Eltern. Am Mittwoch wandte sich der Elternbeirat des Kinder- und Familienzentrums Hartenecker Höhe mit einem offenen Brief an die Stadt Ludwigsburg. Am Donnerstag folgte ein Schreiben des Gesamtelternbeirates der städtischen Kitas in Ludwigsburg.