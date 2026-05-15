Der Schuldspruch gegen Harvey Weinstein 2020 galt als Meilenstein, bis er 2024 überraschend kassiert wurde. Beim zweiten Urteil blieb ein Punkt offen – und jetzt ist eine Jury schon wieder uneins.
15.05.2026 - 20:40 Uhr
New York - Im dritten Anlauf des Prozesses gegen den früheren Hollywood-Produzenten Harvey Weinstein in New York hat sich eine Jury bei einem Anklagepunkt erneut nicht einigen können. Die Jury sei "hoffnungslos festgefahren", sagte Richter Curtis Farber, wie US-Medien übereinstimmend berichteten, und erklärte den Prozess deswegen für ergebnislos beendet. Ob das Verfahren zum vierten Mal neu aufgerollt wird, war zunächst unklar.