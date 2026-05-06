Ernte auf den Fildern Bekommt das Filderkraut jetzt Salat-Konkurrenz?
Den traditionellen Krautstart kennt man auf den Fildern seit langem: Jetzt haben Gemüsebauern zum ersten Mal den Beginn der Salaternte feierlich eröffnet.
Den traditionellen Krautstart kennt man auf den Fildern seit langem: Jetzt haben Gemüsebauern zum ersten Mal den Beginn der Salaternte feierlich eröffnet.
Im Vergleich zum berühmten Spitzkohl führt der Salat auf den Fildern in der öffentlichen Wahrnehmung ein Schattendasein. Dabei ist die Anbaufläche, auf der zwischen Köngen und Leinfelden Kopfsalat und Co kultiviert wird, deutlich größer als die Spitzkohlfläche. Das gilt selbst dann, wenn man die runde Variante des Weißkohls mithinzurechnet.