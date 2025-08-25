Ernte im Kreis Ludwigsburg Kranke Kartoffeln – Hilft den Bauern mehr Chemie?
Immer mehr Kartoffeln werden krank. Der Landwirt Michael Kinzinger aus Vaihingen/Enz (Kreis Ludwigsburg) fordert mehr Freiheit beim Einsatz von Pflanzenschutzmitteln.
Immer mehr Kartoffeln werden krank. Der Landwirt Michael Kinzinger aus Vaihingen/Enz (Kreis Ludwigsburg) fordert mehr Freiheit beim Einsatz von Pflanzenschutzmitteln.
Was ist nur mit den Kartoffeln los? Immer mehr der Erdknollen im Landkreis Ludwigsburg werden krank. Sie fühlen sich weich wie Gummibälle an. Michael Kinzinger vom Berghof im Vaihinger Stadtteil Enzweihingen muss in diesem Jahr jede zwanzigste Knolle aussortieren – doppelt so viele wie im Vorjahr.