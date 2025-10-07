Gerhard Bürkert moderiert seit vielen Jahren den Umzug beim Fellbacher Herbst. Er verrät, welche Besonderheiten den beliebten Festzug ausmachen.
07.10.2025 - 14:00 Uhr
In sehr knapper Zeit muss das Wichtigste auf den Punkt gebracht werden. Diese Kunst versteht Gerhard Bürkert. In rund zwanzig Sekunden erzählt er, was die Gruppe ausmacht, die beim Umzug des Fellbacher Herbsts vorbeizieht. Zwanzig Sekunden seien es etwa, wenn es sich nicht staut oder keine großen Lücken entstehen. Vor der Lutherkirche steht Bürkert dann am Samstag des Fellbacher Herbstwochenendes und lässt die vielen Zuschauer, die den Festzug verfolgen, wissen, wer da nun vorbeiflaniert, und fungiert mit seiner sonoren Stimme auch als Stimmungsmacher.