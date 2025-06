Die Preise waren einem Verband zufolge stabil, am Anfang und Ende der Saison etwas höher als in den Vorjahren. Wer noch Spargel kaufen will, muss sich ranhalten.

red/dpa/lsw 20.06.2025 - 07:58 Uhr

Wer noch deutschen Spargel genießen will, der muss sich ranhalten: Die Erntesaison endet am Dienstag - traditionell am Johannistag (24.06.). Spargelanbauer zeigen sich mit der Saison zufrieden.