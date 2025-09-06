Der Kult-Plattenladen am Marienplatz ist zurück – mit neuen Betreibern und einem besonderen Konzept.
06.09.2025 - 14:54 Uhr
Die Discokugel an der Decke wirft kleine Lichtpunkte auf die Plattenregale, Pflanzen hängen von der Decke, an den Wänden eine wilde Mischung aus Bildern. Ein gemütliches rotes Sofa lädt zum Sitzen ein, an der Theke wird gefachsimpelt. Auf einem Stehtisch steht ein großer Kuchen, es duftet nach Croissants und Sektgläser klirren. Ratzer Records ist zurück – als Ratzer Records & Beer.