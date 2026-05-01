Eröffnung am Samstag: Kleinkindbereich im Stadionbad Ludwigsburg rundum neu gestaltet

Silvia Capalija und Maximilian Matheis strahlen stolz. „Hier sieht es jetzt komplett anders aus als früher“, sagen die Abteilungsleiterin Freizeitanlagen beim Badbetreiber Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim (SWLB) und der Badleiter voller Freude.

Wo früher ein eher nüchtern rechtwinklig gestalteter Bereich einfach vom Hauptbereich des Stadionbads abzweigte, haben heute die kleinsten Badbesucher und ihre Eltern ein geschütztes kleines Reich ganz für sich allein. Ein großes Glasfenster erlaubt zwar den Blick von und nach draußen, ansonsten jedoch ist diese Abteilung komplett separat vom Rest.

Hallige Akustik wird abgemildert

Für die Neugestaltung zeichnen sich die Architekten Tamara Forschner und Lenard Wolf verantwortlich. Zusammen mit dem Planungsbüro ip21 haben sie alles dafür getan, dass die jüngsten Badefans eine angenehme, aber auch anregende Zeit im Bad verbringen können. Die Neuerungen betreffen sowohl Beleuchtung als auch Akustik bis hin zur farbenfrohen Gestaltung der Wände und der runden oder sanft geschwungenen Wasserflächen.

Frosch Flo planscht als Maskottchen mit. Foto: Andreas Essig

Für die angenehm konstante Raumtemperatur von 34 Grad und die Wassertemperatur von 32 Grad sorgt eine Fußbodenheizung. „Durch die indirekte Beleuchtung erreichen wir außerdem ein angenehm warmes Licht“, erläutert Tamara Forschner.

Der neue Kleinkindbereich ist vom restlichen Stadionbad abgetrennt. Foto: Andreas Essig

Lenard Wolf zeigt auf die an der Decke angebrachten runden weißen Elemente. „Das sind sogenannte Akustik-Segel“, erklärt er. Dadurch werde die übliche hallige Akustik eines Schwimmbads abgemildert, sodass sich die Eltern auch dann gut unterhalten können, wenn der Nachwuchs ausgelassen im zehn bis 20 Zentimeter tiefen Wasser planscht. Zum Ausruhen oberhalb der hellblau glänzenden Wasserflächen laden unterschiedlich hohe Stufenelemente aus unterschiedlichen Materialien in Blau- und Grautönen ein.

Große Eröffnung am Samstag

Billig kommt eine solche umfangreiche Baumaßnahme nicht. „Wir rechnen letztlich mit Kosten von 1,4 Millionen Euro“, so Capalija. Ursprünglich veranschlagt gewesen seien 850.000 Euro. „Aber Bauen im Bestand ist eine große Herausforderung.“

Badleiter Maximilian Matheis freut sich auf die große Eröffnungsfeier an diesem Samstag. „Um 9 Uhr machen wir auf, dann gibt es ein großes Familienprogramm“, verspricht er. Die ersten 100 kleinen Besucher erhalten ein Geschenk. Lurchi, das Maskottchen der MHP-Riesen, wird den ganzen Tag auf dem Gelände unterwegs sein. Ab 13 Uhr findet der Malwettbewerb „Wer malt den schönsten Flo?“ statt, bei dem alle kleinen Künstler eine Anerkennung erhalten. Über die Preise für die schönsten Bilder will Matheis noch nichts verraten.

Wer am Samstag sportlich im Wasser unterwegs sein will, muss allerdings den Weg nach Kornwestheim auf sich nehmen. „Diese Schwimmer bitten wir, auf das Alfred-Kercher-Sportbad auszuweichen“, so die Verantwortlichen.