Eröffnung am Samstag Kleinkindbereich im Stadionbad Ludwigsburg rundum neu gestaltet
Der neue Kleinkindbereich im Ludwigsburger Stadionbad ist mit dem alten nicht mehr zu vergleichen. Was die kleinen Badegäste nach der Renovierung erwartet.
Der neue Kleinkindbereich im Ludwigsburger Stadionbad ist mit dem alten nicht mehr zu vergleichen. Was die kleinen Badegäste nach der Renovierung erwartet.
Silvia Capalija und Maximilian Matheis strahlen stolz. „Hier sieht es jetzt komplett anders aus als früher“, sagen die Abteilungsleiterin Freizeitanlagen beim Badbetreiber Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim (SWLB) und der Badleiter voller Freude.