Am Wochenende wird nach langer Wartezeit die nagelneue Murrtal-Arena in Backnang eröffnet. Um die exklusive Innengestaltung, die von zwei Londoner Künstlerinnen stammt, macht die Stadt ein Geheimnis.

Phillip Weingand 04.12.2024 - 14:34 Uhr

„Gut Ding will Weile haben“, so lautet ein altes Sprichwort. Weile hatte die neue Murrtal-Arena in Backnang genug. Denn bereits 2016 wurde beschlossen, die bisherige Karl-Euerle-Halle durch einen Neubau zu ersetzen. Am Wochenende wird sich zeigen, wie gut der Neubau ist. Dann bekommt die Öffentlichkeit ihn nämlich erstmals von innen zu sehen.