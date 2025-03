Mitten in Ludwigsburg Gastro-Pavillon auf Arsenalplatz: Zwei Freunde bekommen den Zuschlag

Dinko Brkic und Moritz „Mauri“ Will sind in Ludwigsburg nicht unbekannt. Sie haben mit ihrem Konzept überzeugt und elf Mitbewerber aus dem Rennen geschlagen. Von Juni an wollen sie auf dem erneuerten Arsenalplatz bewirten.