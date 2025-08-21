Es war ein kurzer Schreck. Kurz vor der offiziellen Eröffnung des Stuttgarter Weindorfs schüttete es. Schorlewetter. Doch dann ging es halbwegs trocken über die Bühne.
Das passende Liedgut spielt ja bei so einer Eröffnung eine wichtige Rolle. „Ich steh im Regen“ von Zarah Leander kommt einem in den Sinn, als man so durch den nassen Innenhof des Alten Schlosses geht. Oder das „Sauwetterlied“ von Reinhard Mey. Und beim Anblick des kongenialen Duos auf der Bühne, der Parteifreunde Thomas Strobl und Frank Nopper, summt man kurz den Titelsong von „Butch Cassidy und Sundance Kid“ vor sich hin: „Raindrops keep falling on my head“. Die schwäbische Version von Robert Redford und Paul Newman, Rebellen zwar allenfalls im Geiste, aber mit dem gigantischen Weinglas so virtuos wie die Banditen mit dem Colt.