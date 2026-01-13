Manche können es offenbar nicht erwarten: Da an der Pumptrack-Baustelle in Leonberg Zäune zerstört und die Anlage bereits benutzt wurde, veröffentlicht die Stadt einen Appell.
13.01.2026 - 11:29 Uhr
Im südlichen Bereich der alten Autobahntrasse entsteht in Leonberg derzeit ein Pumptrack. Für all jene, die nicht genau wissen, was das ist: Es handelt sich um eine Strecke, die mit dem Fahrrad – etwa Mountainbike oder BMX-Rad – und auch mit Scooter, auf Inlineskates oder auf dem Skateboard befahren werden kann. Das Ziel dabei ist, Geschwindigkeit mit der Verlagerung des eigenen Gewichts sowie mit Drücken und Ziehen aufzubauen – ohne großartig in die Pedale zu treten. Das können auch Kleinkinder schon mit dem Laufrad üben.