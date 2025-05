Nürtingen lässt nicht nur aktuell in Sachen Gegenwartskunst aufhorchen. Doch diese Konstellation hat es in sich: Am Vorabend des Finalwochenendes zur Ausstellung des nicht mehr nur national gefeierten jungen Stuttgarter Malers Carlo Krone in den Räumen der Ruoff-Stiftung (Schellingstraße 12) eröffnet der Kunstverein Nürtingen (Galgenbergstraße 9) an diesem Donnerstag, 22. Mai, eine viel versprechende Ausstellung mit einer ortsspezifischen Installation der Stuttgarter Konzeptkünstlerin Leonie Lass. „Oh Lilie, how to shoot a shooting star? – Das Unterfangen einer Sternschnuppe.“ ist die Schau betitelt, zur Eröffnung um 19.30 Uhr spricht Jolanda Wessel.

„Ausgehend von meiner ortsspezifischen, poetisch-konzeptuellen Praxis“, schreibt Leonie Sass, von 2022 bis 2024 Gaststudierende bei Franka Hörnschemeyer an der Düsseldorfer Akademie und im vergangenen Jahr zudem noch an der Kunsthochschule in Reykjavik aktiv, „beschäftige ich mich in der Ausstellung mit der architektonischen Struktur und der topografischen Verortung des Kunstvereins – eingebettet in das industrielle Umfeld des Produktionsstandorts der Firma Greiner“. Und sie ergänzt: „Durch skulpturale Eingriffe wird der Raum verändert – Material wird abgetragen, Bestehendes fragmentiert, inventarisiert und an anderer Stelle neu hinzugefügt. Der Kunstverein wird zur Hülle, zum Behälter – ein Ort, an dem sich Sichtbarkeit, Leerstellen, Erinnerung und Konstruktion überlagern.“

Dialog zum Finale

Zu sehen ist „Oh Lilie, how to shoot a shooting star? – Das Unterfangen einer Sternschnuppe.“ bis zum 22. Juni – am Finaltag lockt um 16 Uhr noch ein Gespräch mit Leonie Lass in die Räume des Kunstvereins Nürtingen. Geöffnet ist die Schau an Donnerstagen von 17 bis 20 Uhr sowie an Sonntagen von 11 bis 17 Uhr.