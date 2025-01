Wie schaffen Kunststudierende den Sprung in den Kunstmarkt? Privatgalerien können helfen. Am 16. Januar eröffnet die Galerie Imke Valentien eine Schau mit Werken von Studierenden der Kunstakademie Stuttgart.

Nikolai B. Forstbauer 16.01.2025 - 13:29 Uhr

Die Kunstakademie Stuttgart und Stuttgarts Privatgalerien werden gern als weit entfernte Planeten skizziert. Ein Vorurteil, das – denkt man nur an das Engagement von Cordula Güdemann oder Werner Pokorny – noch nie gestimmt hat. Aktuell schon gar nicht. Ob die Klassen von Birgit Brenner, Christian Jankowski oder Ricarda Roggan – es gibt viele Brücken vom Weißenhof „ins Tal“. Eine führt nun in die Galerie Imke Valentien in Stuttgart-Süd (Liststraße 28/1. Dort wird am 16. Januar um 18 Uhr eine Schau mit Werken von 19 Studierenden der Klasse Katrin Ströbel eröffnet. „Wir“ heißt die Ausstellung knapp und ist bis zum 8. Februar zu sehen.