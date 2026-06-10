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WM 2026 Trump und Infantino – der Gigantismus kennt keine Grenzen

WM 2026: Trump und Infantino – der Gigantismus kennt keine Grenzen
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Ziemlich beste Freunde: der Fifa-Chef Gianni Infantino (rechts) überreicht dem US-Präsidenten Donald Trump den Weltmeister-Pokal und gibt ihm das Gefühl, ein großer Sieger zu sein. Foto: Jacquelyn Martin/AP/dpa

Der US-Präsident Donald Trump und der Fifa-Chef Gianni Infantino prägen ein Turnier, das voller Probleme steckt, meint unser Sportredakteur Carlos Ubina.

Sport: Carlos Ubina (cu)

Es wird eine Show der Superlative. 48 Mannschaften, 104 Spiele, ausgetragen in 16 Städten, die sich über drei Länder in Nordamerika erstrecken, und das Ganze dauert länger als fünf Wochen. Die Fußball-WM war noch nie so groß. Sie sprengt sogar über die Ausrichternationen USA, Kanada und Mexiko hinaus alle Grenzen. Organisatorisch, finanziell und moralisch.

 

Knapp elf Milliarden Dollar an Einnahmen erwartet der Weltverband Fifa – und liebäugelt mit einem Gewinn von drei bis vier Milliarden Euro. Willkommen also beim gigantischsten Sportspektakel, das dieser Planet je erlebt hat. So in etwa preisen Donald Trump und Gianni Infantino das XXL-Turnier an, das an diesem Donnerstag in Mexiko-Stadt angepfiffen wird.

Eine voll amerikanisierte Veranstaltung

Eine voll amerikanisierte Veranstaltung erwartet Fans – mit Trinkpausen für die Spieler, die im Grunde Werbepausen für die Sponsoren sind. Und mittendrin werden der US-Präsident und der Fifa-Chef die Bühne für ihre Doppelpässe nutzen. Ziemlich beste Freunde geben sie in der Öffentlichkeit ab und führen eine absurd anmutende Komödie auf, die Trump als selbstgefälligen Politiker zeigt und Infantino in die Rolle des sich anbiedernden Funktionärs schlüpfen lässt.

Doch leider meinen es die beiden Protagonisten ernst. Wie im vergangenen Dezember, als Infantino Trump den selbst erschaffenen Fifa-Friedenspreis überreichte, um ihn für den entgangenen Friedensnobelpreis zu entschädigen. Ein Höhepunkt in der Beziehung der zwei Männer – aber ein Tiefpunkt aus Sicht der Kritiker.

Dabei hatten viele Liebhaber des Spiels angenommen, der Weltverband könne nach den Weltmeisterschaften in den Autokratien Russland (2018) und Katar (2022) nicht tiefer sinken. Ein Irrtum. Wegen der Aussicht auf Milliarden macht Infantino den Hampelmann vor Trump. Jenseits der Anbiederung stellt sich jedoch die Frage, wie das Credo des Fifa-Bosses vom Fußball, der die Welt vereinen soll, zu seinem Verhältnis zu einem Staatschef passt, der die Spaltung auf dem Globus vorantreibt.

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Der DFB-Sportdirektor Rudi Völler zeigt sich vor dem WM-Start in einer Doppelrolle - als Gute-Laune-Onkel und als derjenige, der unliebsame Diskussionen abmoderiert.

Allein der Blick auf die Spannungen zwischen den Ausrichterländern zeigt, wie wenig die WM mit Völkerverständigung zu tun hat. Trump hat Kanada mehrfach mit Annektierung gedroht, und an der Grenze zu Mexiko will er nach wie vor eine Mauer hochziehen. Der mexikanischen Präsidentin Claudia Sheinbaum und dem kanadischen Premier Mark Carnes bleibt angesichts der ständigen Drohungen nur eines: gute Miene zum bösen WM-Spiel machen.

Die Streitigkeiten unter den Nachbarn sind nur zwei Punkte auf der Problemliste, die in etwa so lang ist wie die Anzahl der Gruppenspiele (72). Im vergangenen März hat der US-Präsident einen Krieg mit dem Iran begonnen. Was zu dem absurden Umstand geführt hat, dass die qualifizierten Iraner ihr Mannschaftsquartier kurzfristig von Tucson, Arizona, nach Tijuana in Mexiko verlegen mussten – auf Geheiß Trumps, da er sie nicht auf US-Boden übernachten lässt.

Auch ein Spitzenschiedsrichter darf nicht einreisen

Von Infantino war in dem Geschacher um Waffenruhe, verweigerten Visa und in Frage gestellter Turnierteilnahme nichts zu hören. Ebenso wenig wie in puncto Einreiseverbote für den afrikanischen Spitzenschiedsrichter Omar Artan aus Somalia und einen Teil des WM-Publikums. Fans aus dem Iran, Haiti, Senegal und Elfenbeinküste müssen draußen bleiben. Zudem müssen Anhänger aus lateinamerikanischen Staaten fürchten, mit der Abschiebepolizei ICE unliebsame Bekanntschaft zu machen.

Wer noch eines Beweises bedarf, dass die Fußball-WM für den US-Präsidenten mit seiner Make-America-Great-Again-Kampagne einen geringen Stellenwert hat, der braucht sich nur das Sportprogramm anlässlich seines 80. Geburtstags am 14. Juni anzuschauen. Vor dem Weißen Haus finden Käfigkämpfe statt. Trump bevorzugt eine Gaga-Show statt die von ihm proklamierte Maga-WM.

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