WM 2026 Trump und Infantino – der Gigantismus kennt keine Grenzen
Der US-Präsident Donald Trump und der Fifa-Chef Gianni Infantino prägen ein Turnier, das voller Probleme steckt, meint unser Sportredakteur Carlos Ubina.
Der US-Präsident Donald Trump und der Fifa-Chef Gianni Infantino prägen ein Turnier, das voller Probleme steckt, meint unser Sportredakteur Carlos Ubina.
Es wird eine Show der Superlative. 48 Mannschaften, 104 Spiele, ausgetragen in 16 Städten, die sich über drei Länder in Nordamerika erstrecken, und das Ganze dauert länger als fünf Wochen. Die Fußball-WM war noch nie so groß. Sie sprengt sogar über die Ausrichternationen USA, Kanada und Mexiko hinaus alle Grenzen. Organisatorisch, finanziell und moralisch.