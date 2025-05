Das Modehaus Raithle mit Stammsitz in Winterbach eröffnet am Sonntag, punktgenau zum Maikäferfest, ein zweites Geschäft im Fellbacher Oberdorf.

Ingrid Sachsenmaier 02.05.2025 - 16:00 Uhr

Hans-Jörg Raithle mag Fellbach, das betont er mehrmals, als er über das zweite Standbein von Mode Raithle in der Kappelbergstadt spricht. Punktgenau zum Maikäferfest am Sonntag öffnet das Geschäft in der Hinteren Straße. Wo bis vor ein paar Monaten noch Bankgeschäfte getätigt wurden, gibt es jetzt Mode zum Schnäppchen-Preis. Der zweite Raithle-Store in Fellbach wird – zunächst – als „Pop-up-Sale“ an den Start gehen.