dpa 04.02.2026 - 17:32 Uhr

Mailand - Eishockey-Star Leon Draisaitl und Skispringerin Katharina Schmid werden jeweils die deutsche Fahne bei der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele in Italien tragen. Das Duo setzte sich bei der Wahl von Fans und dem deutschen Olympia-Team durch, wie der Deutsche Olympische Sportbund mitteilte. Zuerst hatte die "Bild" berichtet.