Die Bahn räumt einen „gravierenden Fehler“ im Schienenersatzverkehr zwischen Schorndorf und Grunbach ein. Betroffene können nun zumindest ihre Taxi-Kosten geltend machen.
16.11.2025 - 13:26 Uhr
Es war ein Abend zum Abgewöhnen für viele Pendler auf der Remsbahn: Statt mit dem Zug nach Hause zu fahren, standen sie am Mittwoch zwischen Schorndorf und Grunbach – und warteten vergeblich. Die versprochenen Ersatzbusse für die S-Bahn-Linie S2? – Fehlanzeige. Erst Stunden später rollten überhaupt erste Fahrzeuge an. Die Deutsche Bahn räumt die Panne ein und bittet um Entschuldigung.