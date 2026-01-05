Vergangenen August wird im saarländischen Völklingen ein Polizist im Einsatz erschossen. In wenigen Wochen kommt es zum Prozess gegen den mutmaßlichen Täter.
05.01.2026 - 14:48 Uhr
Saarbrücken - Sechs Monate nach den tödlichen Schüssen auf einen Polizisten in Völklingen beginnt am 12. Februar am Landgericht Saarbrücken der Prozess gegen den mutmaßlichen Täter. Die Anklage wirft dem zur Tatzeit 18-Jährigen Mord, versuchten Mord und besonders schweren Raub vor, wie die gemeinsame Pressestelle beim Saarländischen Oberlandesgericht mitteilte.