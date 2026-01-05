Vergangenen August wird im saarländischen Völklingen ein Polizist im Einsatz erschossen. In wenigen Wochen kommt es zum Prozess gegen den mutmaßlichen Täter.

Saarbrücken - Sechs Monate nach den tödlichen Schüssen auf einen Polizisten in Völklingen beginnt am 12. Februar am Landgericht Saarbrücken der Prozess gegen den mutmaßlichen Täter. Die Anklage wirft dem zur Tatzeit 18-Jährigen Mord, versuchten Mord und besonders schweren Raub vor, wie die gemeinsame Pressestelle beim Saarländischen Oberlandesgericht mitteilte.

Der junge Mann soll am 21. August den 34 Jahre alten Polizeioberkommissar in Völklingen erschossen haben. Laut Ermittlern hat er die Schüsse aus einer Dienstwaffe abgefeuert, die er zuvor einem Kollegen entrissen haben soll. Die Polizisten hatten den flüchtenden 18-Jährigen nach einem mutmaßlichen Tankstellenraub fassen wollen.

Prozess findet vor Jugendkammer statt

Bei der Tat, die bundesweit Entsetzen ausgelöst hatte, wurde zudem ein weiterer Polizist verletzt. Laut Anklage hatte der Angeklagte auf mehrere Polizisten geschossen, um seine Beteiligung an dem vorangegangenen Überfall auf eine Tankstelle zu verdecken. Die Staatsanwaltschaft sieht zudem die Mordmerkmale der Grausamkeit und der Mordlust als gegeben an.

Da der Angeklagte mit deutscher und türkischer Staatsangehörigkeit zum Zeitpunkt der Tat 18 Jahre alt war und damit als Heranwachsender gilt, findet der Prozess vor der Jugendkammer des Landgerichts Saarbrücken statt. Der Prozess ist zunächst bis 14. April terminiert.