Erste Bohnet-Retrospektive Böblinger Galerie würdigt den Meister der Klarheit
Der Stuttgarter Bildhauer Hans Dieter Bohnet hat unverwechselbare Kunst geschaffen. Die Städtische Galerie Böblingen widmet ihm jetzt eine erste umfassende Ausstellung.
Geometrische Figuren, amorphe Gebilde, monumentale Großplastiken – Hans Dieter Bohnet hat im öffentlichen Raum markante Spuren hinterlassen. In Stuttgart stehen die meisten Skulpturen des Künstlers, doch gleich dahinter folgt Böblingen, und so ist es nur folgerichtig, dass dort auch die erste umfassende Ausstellung zu seinem Schaffen zu sehen ist.