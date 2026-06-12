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Erste Einblicke in neues Lokal Kims Garden öffnet heute in Fellbach – so sieht das neue Vietnam-Restaurant aus

, aktualisiert am 12.06.2026 - 13:53 Uhr
Erste Einblicke in neues Lokal: Kims Garden öffnet heute in Fellbach – so sieht das neue Vietnam-Restaurant aus
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Mike Nguyen will im neuen Restaurant Kims Garden im Fellbacher Centrum 30 authentische vietnamesische Küche anbieten. Foto: Eva Schäfer

Heute, am 12. Juni, eröffnet Kims Garden offiziell in Fellbach. Im Centrum 30 ist nach umfassender Sanierung des früheren Knaudl ein neues vietnamesisches Restaurant entstanden.

Rems-Murr: Eva Schäfer (esc)

Es soll eine Einladung sein, die vietnamesische Esskultur kennenzulernen in einer entspannten und stilvollen Umgebung: Beim Eintritt in das neue Lokal Kims Garden fällt das Augenmerk auf eine Rikscha, die eigens aus Vietnam nach Fellbach transportiert wurde, um hier für einen besonderen Blickfang zu sorgen. Es sind viele Details, auf die Mike Nguyen bei der Einrichtung Wert gelegt hat. Auch das Geschirr, auf denen die Gerichte serviert werden, stammen aus dem Land in Südostasien. Was sich in dem sorgfältig ausgewählten Ambiente zeigt, spiegelt sich im Angebot der Speisen wider. „Wir möchten authentische vietnamesische Küche bieten“, sagt Mike Nguyen.

 

Der stellvertretende Geschäftsführer des Gastrobetriebes hat seine familiären Wurzeln in Vietnam und weiß, was die Küche seiner früheren Heimat ausmacht. So werden auch die traditionellen Pho Suppen serviert, die sowohl mit Rindfleisch als auch mit Huhn angeboten werden. „Eine Art Nationalgericht in Vietnam“, sagt Mike Nguyen.

Frische Zutaten und vietnamesische Aromen im Kims Garden

Die vietnamesische Küche stehe für Frische, Leichtigkeit und eine ausgewogene Kombination verschiedener Aromen, sagt er. Frische Kräuter, knackiges Gemüse und sorgfältig abgestimmte Gewürze spielten dabei eine zentrale Rolle. So werde Wert auf frische Zutaten gelegt - diese stammten je nach Saison von lokalen Produzenten wie dem Fellbacher Gemüsebaubetrieb Welz und lokalen Wochenmärkten, das Gros werde vom Stuttgarter Großmarkt bezogen. Immer wieder werde die Speisekarte je nach Saison angepasst und verändert. Zubereitet werden die Gerichte von vietnamesischen Spezialitätenköchen. Außerdem wird frisches Sushi geboten.

Das neue Restaurant bietet im Innenbereich rund 90 Sitzplätze. Foto: Eva Schäfer

Der Name des neuen Gastrobetriebes ist an den Namen der Inhaberin, seiner Mutter Ngan Thi Kim Nguyen angelehnt. Kims Garden soll auch dafür stehen, dass sich in dem Lokal Menschen einfach nur entspannt treffen und etwas trinken können in einer zwanglosen Atmosphäre. „Viele Pflanzen, natürliche Elemente und verschiedene Grüntöne sollen den Räumen den Charakter eines einladenden Gartens bieten“, sagt Mike Nguyen. Die große Außenterrasse mit einer Fläche von rund 200 Quadratmetern bietet etwa hundert Gästen Platz. Im Innenbereich stehen neunzig Sitzplätze zur Verfügung - auf einer Fläche von rund 120 Quadratmetern.

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Mike Nguyen ist von dem Standort in Fellbach überzeugt: Das Lokal ist im Centrum 30 in der Stuttgarter Straße ansässig. Für Frequenz sorgen hier unter anderem Rewe-Aupperle, ein Drogeriemarkt, verschiedene Ärzte, die Fellbacher Salzwelten und verschiedenste Dienstleister. Die zentrale Lage mit vielen Parkplätzen punktet aus Sicht des Gastronomen. Er kennt die Situation sehr gut - seit mehr als 20 Jahren betreibt die Familie dort auch einen Imbiss.

Von rustikaler Kneipe zu modernem Restaurant: Millioneninvestition

Zuvor war in den Räumen D’r Knaudl ansässig, eine rustikale Kneipe mit Biergarten, die nach vielen Jahren ins Fellbacher Oberdorf umgezogen ist. Ambiente wie Konzept sind sehr verschieden - so wurden die Räume grundlegend neu gestaltet und modernisiert. Wie die neuen Inhaber berichten, sei dabei ein siebenstelliger Betrag investiert worden. Rund zweieinhalb Jahre hat die komplette Runderneuerung der Räume gedauert.

Mike Nguyen sieht in dem Familienbetrieb eine langfristige Perspektive. Der 40-Jährige hat das Gastrokonzept intensiv durchdacht, wie er sagt. Kims Garden soll zum einen zu einer kulinarischen Reise nach Vietnam einladen und gleichzeitig auch zum zwanglosen Treffpunkt in Fellbach werden. Dafür stehe auch die lange Bar als eines der Herzstücke des Lokals. Das drücke sich auch in den Öffnungszeiten aus. So ist Montag bis Donnerstag von 11 bis 22 Uhr durchgehend offen, am Freitag von 11 bis 23 Uhr, am Samstag von 12 bis 23 Uhr und am Sonntag von 12 bis 22 Uhr. Die Küche macht jeweils mittags eine Pause und ist zu folgenden Zeiten aktiv: von Montag bis Donnerstag von 11 bis 14.30 Uhr sowie von 17 bis 21 Uhr, am Freitag eine Stunde länger bis 22 Uhr. Geöffnet ist die Küche am Samstag von 12 bis 22 Uhr und am Sonntag von 12 bis 21 Uhr. Die Internetseite zu Kims Garden soll in den nächsten Tagen freigeschaltet werden.

Offizielle Eröffnung von Kims Garden mit besonderen Drinks

Seit etwa zwei Wochen fand ein Soft Opening des neuen Gastrobetriebes statt. Nun soll das neue vietnamesische Restaurant offiziell mit den Gästen eingeweiht werden. Am Freitag, 12. Juni, findet die offizielle Eröffnung statt. Dazu werden alkoholfreie und alkoholhaltige Welcome-Drinks serviert. „Diese hat unser Barkeeper Marvin selbst konzipiert“, sagt Mike Nguyen. Kims Garden befindet sich im Centrum 30 in der Stuttgarter Straße 30 in Fellbach.

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