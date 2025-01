Erstmals seit langem ist in Deutschland wieder die Maul- und Klauenseuche ausgebrochen. Auch der Bundestag reagiert.

red/dpa 10.01.2025 - 16:21 Uhr

Der Bundestag beschäftigt sich in der kommenden Woche mit dem Ausbruch der Maul- und Klauenseuche in Brandenburg. Nach Angaben der Grünen-Abgeordneten Renate Künast kommt der Ausschuss für Ernährung und Landwirtschaft am Mittwoch (15. Januar) auf Antrag ihrer Fraktion und der SPD zu einer Sondersitzung zusammen. An dem Treffen nimmt demnach auch Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne) teil.