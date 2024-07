Melanie Hettmer will Renninger Bürgermeisterin werden

Erste Kandidatin in Renningen

Direkt zum Start der Bewerbungsfrist für die Bürgermeisterwahl in Renningen am 13. Oktober hat mit Melanie Hettmer eine erste Kandidatin ihren Hut in den Ring geworfen.

Manuel Schust 27.07.2024 - 11:29 Uhr

Den Startschuss für die Bewerbungsfrist zur Bürgermeisterwahl in Renningen hat Melanie Hettmer wortwörtlich genommen. Um Punkt Mitternacht, zum frühestmöglichen Zeitpunkt also, hat die 46-Jährige ihre Unterlagen in den Briefkasten des Renninger Rathauses geworfen und ist schon voll im Wahlkampfmodus.