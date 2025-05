Frieden, Einheit, Dialog: Die ersten Worte des neuen Papstes Papst Leo XIV. erinnern stark an die seines Vorgängers.

red/dpa 08.05.2025 - 20:50 Uhr

Der neue Papst Leo XIV. hat in Anlehnung an seinen Vorgänger Franziskus in seiner ersten Ansprache zu Frieden, Einheit und Dialog aufgerufen. „Der Friede sei mit euch allen, liebe Brüder und Schwestern“, lauteten die ersten Worte des US-Amerikaners nach der Papst-Wahl an die Gläubigen und Schaulustigen auf dem Petersplatz.