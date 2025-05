An seinem ersten richtigen Arbeitstag als Bundeskanzler reist Friedrich Merz nach Frankreich und Polen – als Ausweis seiner starken außenpolitischen und europäischen Orientierung. Dabei geht es auch um eine engere Abstimmung in Rüstungsfragen.

Stefan Brändle 07.05.2025 - 16:40 Uhr

Mit der Aussprache des Vornamens „Friedrich“ haben die französischen Journalisten an diesem Mittwoch noch etwas Mühe. Der neue Bundeskanzler und der seit acht Jahren amtierende Président begrüßten sich im Hof des Elysée-Palastes in Paris aber schon wie alte Bekannte – schulterklopfend, mit Wangenküsschen und der Duzformel „Cher Emmanuel“, „Cher Friedrich“. Kurz: Das neue Kapitel der deutsch-französischen Freundschaft begann in Paris comme il faut.