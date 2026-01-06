Unter besonderen Umständen starten Norwegens Biathleten in Oberhof in das neue Jahr. Der Tod ihres Teamkollegen Sivert Guttorm Bakken hinterlässt Spuren - und könnte auch Veränderungen einleiten.
06.01.2026 - 09:05 Uhr
Oberhof - Für die norwegischen Biathleten wird der Weltcup in Oberhof ein ganz anderer als sonst: Es herrscht Trauer statt Vorfreude, der tragische Tod ihres Kameraden Sivert Guttorm Bakken ist noch in den Köpfen. Die überragende Mannschaft des Winters sucht beim Jahresauftakt im Thüringer Wald gut zwei Wochen nach der Tragödie nach Normalität.