Im Oktober ist die Inflationsrate leicht gesunken, aber dauerhafte Entspannung für Verbraucher ist nicht in Sicht. Wie es weitergeht, sollen neue Daten für November an diesem Freitag zeigen.
27.11.2025 - 17:30 Uhr
Wiesbaden - Gestiegene Lebensmittelpreise, kostspieligere Dienstleistungen wie Restaurant- und Friseurbesuche: Das Leben in Deutschland hat sich spürbar verteuert. An diesem Freitag (14.00 Uhr) veröffentlicht das Statistische Bundesamt eine erste Schätzung zur Inflationsrate im November.