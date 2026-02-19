Das Amt der Vereinten Nationen für die Koordinierung humanitärer Angelegenheiten sammele zudem 2 Milliarden Dollar für die Unterstützung des Gazastreifens. Der Weltfußballverband FIFA werde darüber hinaus helfen, 75 Millionen Dollar für Projekte in Gaza zu sammeln, die mit Fußball zu tun haben sollen, sagte Trump. Die USA werden nach seinen Angaben zudem 10 Milliarden Dollar für den Friedensrat bereitstellen. Die Vereinigten Staaten seien sehr großzügig mit Geld, denn es gebe nichts Wichtigeres als Frieden, betonte der US-Präsident. Genauere Angaben dazu, wofür dieses Geld eingesetzt werden soll, machte er zunächst nicht.