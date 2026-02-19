Mit der Gründung des Friedensrats sorgte Trump vor einem Monat weltweit für Aufsehen – und auch für Kritik. Nun trifft sich das umstrittene Gremium erstmals.
19.02.2026 - 17:05 Uhr
US-Präsident Donald Trump hat bei der ersten Sitzung seines umstrittenen Friedensrates Milliardenhilfen für den Gazastreifen angekündigt. Kasachstan, Aserbaidschan, die Vereinigten Arabischen Emirate, Marokko, Bahrain, Katar, Saudi-Arabien, Usbekistan und Kuwait hätten 7 Milliarden US-Dollar (5,9 Milliarden Euro) für ein Hilfspaket zugesagt, verkündete Trump in der US-Hauptstadt Washington.