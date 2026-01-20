Erste Wahl nach 1945 Generalprobe für die neue Demokratie
Vor 80 Jahren durften die Deutschen erstmals nach der Kapitulation des Naziregimes wieder wählen.
Die Generalprobe für eine neue Demokratie in Deutschland fand noch in der Trümmerlandschaft statt, die Hitlers Diktatur hinterlassen hatte: Im amerikanischen Sektor durften die Deutschen Anfang 1946 erstmals wieder wählen. In den Genuss dieser neuen Chance einer politischen Selbstbestimmung kamen auch die Einwohner des noch unfertigen Landes Württemberg-Baden.