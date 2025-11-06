Die Polizeimeldung, dass bei einem Mercedes Bremsblöcke aus Holz gefunden wurden, beschäftigt die Region. Doch wie kurios ist das wirklich – und wie können sich Käufer schützen?
06.11.2025 - 17:00 Uhr
Es ist eine Polizeimeldung, über die selbst überregionale Medien wie Spiegel und FAZ berichten. Sogar die Kronen Zeitung aus Österreich hat sie aufgegriffen: „Luxus-Mercedes hatte Bremsklötze aus Holz“. Die Nachricht ist an Kuriosität kaum zu überbieten, in den Kommentarspalten der sozialen Medien fragen sich Nutzer ungläubig, ob sich die Polizei einen Aprilscherz erlaubt hat. Doch passiert so etwas wirklich so selten?