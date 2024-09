An diesem Freitag soll in Albstadt erstmals ein Christopher Street Day gefeiert werden. Doch die identitäre Bewegung mobilisiert zu einer Gegendemonstration.

Eberhard Wein 06.09.2024 - 14:50 Uhr

Es ist der erste Christopher-Street-Day (CSD) in Albstadt (Zollernalbkreis), doch jetzt dürfte die von der SPD-Jugendorganisation Jusos und dem Verein Immerwaslos für Freitagabend geplante Veranstaltung eine der ersten Regenbogen-Kundgebungen in Baden-Württemberg sein, die auf eine große rechtsextreme Gegendemonstration trifft. Bisher hatte es das vor allem in Ostdeutschland gegeben. So konnte der CSD in Bautzen Mitte August nur unter massivem Polizeischutz begangen werden.