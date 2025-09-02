Mit den Sanktionen gegen Syrien kamen auch die Ölexporte des Landes nach Europa zum Erliegen. Jetzt läuft der Handel langsam wieder an.
02.09.2025 - 11:34 Uhr
Syrien hat erstmals seit Beginn des Bürgerkriegs im Jahr 2011 wieder Öl für den Export vorbereitet. Ein unter griechischer Flagge fahrender Tanker verließ den syrischen Hafen Tartus mit 600.000 Barrel Rohöl, wie die Staatsagentur Sana am Montagabend berichtete. Dem Schiffs-Trackingdienst Marinetraffic zufolge hatte der Tanker zunächst kein Ziel und lag vor der syrischen Mittelmeerküste.