An diesem Mittwoch vor 30 Jahren gewann Michael Schumacher beim Saisonfinale in Adelaide den ersten seiner insgesamt sieben WM-Titel, Deutschland stellt erstmals einen Formel-1-Weltmeister. Es ist ein Triumph mit vielen Nebengeräuschen und zugleich der Startschuss in eine unvergleichliche Ära.

Dominik Ignée 13.11.2024 - 06:00 Uhr

Eine schmucklose, aber detaillierte Kameraeinstellung dokumentiert am 13. November 1994, dass erstmals ein Deutscher Formel-1-Weltmeister geworden ist – Michael Schumacher, die spätere Legende des PS-Sports. Die Aufnahme zeigt in der Boxengasse von Adelaide die linke vordere Radaufhängung des Williams von Damon Hill. Das so wichtige Teil hat einen Knick, der Brite kann nicht weiterfahren, er hat sich den Schaden bei einem Crash mit Schumacher geholt. Der Deutsche selbst muss schon auf der Rennstrecke aus seinem demolierten Benetton-Rennwagen klettern. Er sieht nicht glücklich aus – denn wenn Hill im Rennen bleibt, ist der Engländer Weltmeister.