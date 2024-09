Die Sommerferien sind vorbei – pünktlich mit dem Wetterumschwung beginnt die Schule. Auch für die Kinder der 6a der Grund- und Werkrealschule Ostheim. Worauf freuen sie sich am meisten? Und was nehmen sie sich für die nächsten Monate vor?

Ausschlafen unter der Woche? Das geht jetzt erst einmal nicht mehr, zumindest nicht für Schülerinnen und Schüler. Nach sechseinhalb Wochen Sommerferien ist es gar nicht so einfach, wieder früh aus dem Bett zu kommen. „Es war richtig schwierig für mich aufzustehen“, sagt die zwölfjährige Svea. Sie habe gleich vier Mal ihren Wecker wieder ausgemacht und sei auch beim Anziehen glatt wieder eingeschlafen. Aber: „Ich habe es pünktlich geschafft!“ So wie übrigens alle aus der Klasse 6a der Grund- und Werkrealschule Ostheim in Stuttgart.

Landesweit hat für rund 1,5 Millionen Schülerinnen und Schüler an diesem Montag wieder die Schule begonnen. Worauf sich die Sechstklässler aus der 6a am meisten freuen? Na klar, ihre Freundinnen und Freunde wieder zu sehen. Das geht Svea nicht anders als ihrem Mitschüler Tristan. Der Elfjährige mit dem Lieblingsfach Sport ist ebenfalls noch etwas müde. „Ich bin erst um 3 Uhr nachts eingeschlafen“, sagt er.

Viele haben in den Ferien Verwandte besucht

Da trifft es sich gut, dass es an diesem Montag erst langsam los geht und kein wirklicher Unterricht ansteht. Klassenlehrer Florian Stricker bespricht mit den 22 Schülern in Ruhe den Stundenplan und die Materialliste – und sorgt für Jubel, als die Jungen und Mädchen erfahren, dass sie montags keine Mittagsschule haben, sondern nur den Vormittag in der Schule verbringen. Über ihre Ferienerlebnisse haben sie natürlich auch noch gesprochen. Wo waren sie? Wie lange waren sie weg? Viele haben ihre Familienangehörigen besucht – in Albanien, in Kroatien, in der Türkei. Ein Junge war für eine Woche im Europapark, einer war bei einer Hochzeit, ein Mädchen hat am Bodensee gleich mehrere Freundinnen besucht.

Los geht es in den Unterricht. Foto: Lichtgut / /Ferdinando Iannone

Worauf freuen sie sich dieses Schuljahr noch besonders? Am meisten auf ihre Klassenfahrt. Wohin es geht, wissen sie noch nicht. „Aber Hauptsache, wir gehen“, meint Kinan ganz pragmatisch. Ihm gefällt „Sport und Pause“ am besten an der Schule. Für dieses Schuljahr hat sich der Sechstklässler viel vorgenommen: besser in Mathe und Deutsch zu werden, besser aufzupassen und mehr zu Hause zu lernen. Elmedina, die einen Tisch weiter sitzt, will allgemein ihren Durchschnitt verbessern. Adesh hat auch ein Ziel, das seinem Lehrer gefällt. Er wolle seine „Schulmaterialien immer dabei“ haben.