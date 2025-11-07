Sonst bleibt Singles im Europa-Park nur die Schlange für „Single Rider“. Am 11. November gibt es nun erstmals ein Angebot für Besucher, die die große Liebe suchen.
07.11.2025 - 13:39 Uhr
Ob man nun jeden gleich heiraten muss, mit dem man eine Fahrt in der Achterbahn überstanden hat, mag dahingestellt bleiben. Jedoch helfen gemeinsam durchlittene Extremerlebnisse ja ungemein beim Kennenlernen. Getreu dieser Erkenntnis hat der Europa-Park ein neues Veranstaltungsformat erdacht, mit dem er sich speziell an diejenigen richtet, die sonst in der Reihe der „Single Rider“ anstehen, um die freigebliebenen Plätze in den Achterbahnfahrzeugen aufzufüllen.