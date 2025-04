Ein Jahr nach Jürgen Klopps Abschied vom FC Liverpool wird sein Nachfolger Arne Slot als Meistermacher gefeiert. Ein Kantersieg sichert den Reds den Titel. Nach dem Abpfiff fließen in Anfield Tränen.

Von Philip Dethlefs, dpa 27.04.2025 - 20:10 Uhr

London - Auf der Tribüne sangen die Fans, auf dem Platz lagen sich die Spieler in den Armen. Torwart Allison und Mittelfeldspieler Alexis Mac Allister hatten Tränen in den Augen. Zusammen stimmten sie alle die berühmte Hymne "You'll Never Walk Alone" an. Der FC Liverpool hat den vorzeitigen Gewinn der englischen Fußballmeisterschaft, den ersten Titel nach dem Abschied von Trainer Jürgen Klopp vor fast genau einem Jahr, emotional gefeiert.