Erstmals wurde am Friedrich-Schiller-Gymnasium in Ludwigsburg ein gemeinsames Fastenbrechen für alle Schüler angeboten – unabhängig von deren Konfession.

Die muslimische Fastenzeit Ramadan endet diesen Sonntag mit dem Zuckerfest. Einen Monat lang essen und trinken Muslime aus der ganzen Welt zwischen Sonnenaufgang und -untergang nichts. Diese Fastenkur hat religiöse Motive. Durch die Selbsteinschränkung sollen Muslime sich spirituell reinigen, ihren Glauben fördern, ihre Selbstdisziplin stärken und Mitgefühl für Ärmere entwickeln. Doch auch körperlich hat die Fastenkur positive Auswirkungen – wenn sie richtig durchgeführt wird.

Der Frage, wie gesund das Fasten ist, widmeten sich Amr und Djafaar aus der 9. Klasse vom Friedrich-Schiller-Gymnasium Ludwigsburg (FSG) auf dem campusweit ersten schulischen Fastenbrechen. Bei der Veranstaltung versammelten sich Schülerinnen und Schüler verschiedener Religionen, um gemeinsam das Fasten für den Tag zu brechen und Kurzvorträge zu hören. In der Stadtbadmensa begrüßte der islamische Religionslehrer Furkan Uysal die Teilnehmenden.

Gesunde Ernährung ist auch beim Fastenbrechen wichtig

In der Mensa kamen etwa 90 Personen zusammen. Vor dem Fasten hielt Kahn aus der 11. Klasse einen kurzen Impulsvortrag, warum Muslime fasten. Um nicht alle vom Essen abzuhalten, wolle er „nicht um den heißen Brei rumreden“, und hielt sich kurz. Anschließend bedienten sich alle am üppigen Buffet. Um 19.10 Uhr, etwas verspätet nach dem Sonnenuntergang um 18.55 Uhr, wurde der traditionelle Gebetsruf für das Fastenbrechen Iftar abgespielt und anschließend das Fasten traditionell mit einer Dattel und vollen Tellern gebrochen.

Volle Teller mit allerlei Leckereien. Foto: Maximilian Seidel

Nach dem Festmahl traten Amr und Djafaar aus der 9. Klasse auf die Bühne, um von den gesundheitlichen Aspekten des Ramadans zu erzählen. Laut den beiden Schülern kann das richtig durchgeführte Fasten nicht nur die Fettverbrennung erhöhen, sondern auch den Körper entgiften, zu höherer Insulinsensibilität führen und das mentale Wohlbefinden verbessern.

Doch auch Risiken gäbe es beim Fasten, besonders in den ersten Tagen führe der Wassermangel zu Kopfschmerzen und Konzentrationsschwierigkeiten. Allgemein komme es darauf an, richtig zu fasten, sich also gesund zu ernähren und am Abend nicht zu viel zu essen. Wichtig sei außerdem, fit für das Fasten zu sein: Schwangere, Kinder und Kranke sollten keinesfalls teilnehmen.

Islamischen Religionsunterricht gibt es am FSG seit 2021

Das Friedrich-Schiller-Gymnasium in Ludwigsburg ist eine der ersten Schulen in Baden-Württemberg, die islamischen Religionsunterricht eingeführt haben. Seit 2021 hat die Schülerschaft die Wahl zwischen Ethik, evangelischer und katholischer, sowie islamischer Religion. „Als Welt-Ethos-Schule legt das Schiller großen Wert auf verschiedene Kulturen und Meinungen“, so Furkan Uysal.

Der islamische Religionslehrer ist von Anfang an dabei. Dieses Jahr ist jedoch das erste Jahr, in dem die ganze Schule von dem kulturellen Angebot profitiert. „Die Idee für das gemeinsame Fastenbrechen kam nicht von mir, sondern von meinen Schülerinnen und Schülern“, erklärt Uysal. „Letztes Jahr hatten wir bereits ein Fastenbrechen nur mit den Schülerinnen und Schülern islamischer Religion. Ich bin sehr glücklich, dass es dieses Jahr mit allen stattfinden kann.“