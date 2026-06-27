Auf wen trifft Deutschland in der ersten K.-o.-Runde? In dieser Frage herrscht nun Gewissheit. Bereits im Achtelfinale droht ein Duell mit dem Topfavoriten des Turniers.

Foxborough - Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft trifft bei der WM im Sechzehntelfinale auf Paraguay. Durch den Sieg Spaniens gegen Uruguay herrscht für das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann nun endgültig Klarheit über den Gegner im ersten K.-o.-Duell. Das Spiel gegen die Südamerikaner findet am Montagabend (22.30 Uhr MESZ) im amerikanischen Foxborough nahe Boston statt.

Schon vor dem 1:2 gegen Ecuador im abschließenden Vorrundenspiel stand das deutsche Team als Sieger der Gruppe E fest und musste auf einen Gruppendritten als Gegner für die Runde der letzten 32 warten.

Für die Verteilung der Gruppendritten gab es aufgrund des komplexen WM-Modus insgesamt 495 Szenarien - alle verbliebenen ergeben nun schon vor Abschluss der kompletten Vorrunde Paraguay als deutschen Gegner. Schottland und Schweden fielen als letzte mögliche Alternativen heraus.

Mögliches Duell mit Frankreich am 4. Juli

Und auch der weitere Weg durch das Turnier bei einem möglichen Sieg steht schon fest. Sollte Deutschland weiterkommen, geht es gegen den Sieger der Partie zwischen Topfavorit Frankreich und Schweden, die am Dienstag (23.00 Uhr/MESZ) in East Rutherford aufeinandertreffen. Die Franzosen um Superstar Kylian Mbappé haben die Vorrunde mit drei Siegen beendet und am Freitag zum Abschluss mit 4:1 gegen eine B-Elf von Norwegen gewonnen.

Zu einem Duell mit dem Weltmeister von 2018 würde es am 4. Juli in Philadelphia kommen. Frankreich stand vor vier Jahren in Katar im Endspiel und erreichte vor zwei Jahren bei der EM in Deutschland das Halbfinale. Die Offensive um Mbappé, Bayerns Michael Olisé und Champions-League-Sieger Ousmane Dembélé von Paris Saint-Germain ist die wertvollste des Turniers.

In einem möglichen Viertelfinale ginge es gegen die Niederlande, Marokko, Co-Gastgeber Kanada oder Südafrika.

Bislang ein WM-Duell mit Paraguay

Nun wartet auf Nagelsmanns Team aber zunächst Paraguay. Die Südamerikaner haben in der Vorrunde zunächst mit 1:4 gegen Co-Gastgeber USA verloren und danach mit 1:0 gegen die Türkei gewonnen. Beim abschließenden 0:0 gegen Australien gaben sich beide Nationen ob der Konstellation früh mit einem Remis zufrieden.

Das bislang letzte WM-Duell zwischen den beiden Nationen gab es bei der Weltmeisterschaft 2002 in Japan und Südkorea. Damals siegte die DFB-Elf im Achtelfinale dank eines späten Treffers von Oliver Neuville mit 1:0 und schaffte es im Anschluss bis ins Endspiel. Dieses ging mit 0:2 gegen Brasilien verloren.