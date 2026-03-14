Erstes Mal „Manche Jugendliche denken, dass man ein Kondom wiederverwenden kann“
Wie aufgeklärt sind Jugendliche heute wirklich? Was Eltern unbedingt mit dem Nachwuchs besprechen sollten, erklären zwei Expertinnen von Pro Familia Stuttgart.
Wie aufgeklärt sind Jugendliche heute wirklich? Was Eltern unbedingt mit dem Nachwuchs besprechen sollten, erklären zwei Expertinnen von Pro Familia Stuttgart.
Wenn das eigene Kind zum ersten Mal richtig verliebt ist, tun sich für Mütter und Väter viele Fragen auf. Kennt der Nachwuchs seine eigenen Grenzen und weiß er genug über Verhütung? Wie sollten Eltern diese Themen bei Sohn und Tochter ansprechen? Wanda Mesam und Barbara Wittel von der Beratungsstelle Pro Familia in Stuttgart haben dazu eine klare Meinung.