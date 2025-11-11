Zwischen Kuhweiden und Kalkfelsen wird Zukunftstechnologie erprobt: In Meßstetten errichtet die Bundeswehr zwei Teleskope, die Weltraumschrott ins Visier nehmen.
11.11.2025 - 13:14 Uhr
Auf der Schwäbischen Alb ragen seit Kurzem zwei Augen der Bundeswehr ins Weltall. Für ihre zwei Teleskopsysteme mit modernster optischer Sensortechnik hat sich die Bundeswehr Meßstetten ausgewählt – einen ohnehin schon bedeutenden militärischen Standort. Die dort gebauten zwei Teleskope dienen dazu, Weltraumschrott zu beobachten und die Fähigkeiten der Bundeswehr und ziviler Satelliten zu schützen.