Ersthelfer-App: Helfer werden per App zum Notfallort gelotst

Seit dem vorigen Herbst setzt auch Stuttgart auf das System der „Region der Lebensretter“. Mehrere hundert Ersthelfer können so bei Notfällen in ihrem Umfeld alarmiert werden.

Helfer werden per App zum Notfallort gelotst

Der gemeinnützige Verein „Region der Lebensretter“, der jetzt mit seiner Klage gegen das Rote Kreuz Aufsehen erregt, ist auch in Stuttgart aktiv. Seit Herbst 2024 setzt die Stadt auf dessen Ersthelfer-App, um die Überlebenschancen bei einem Herzstillstand zu verbessern. Wenn bei der Integrierten Leitstelle ein entsprechender Notruf eingeht, macht sich nicht nur der Notarzt auf den Weg. Gleichzeitig werden über die Smartphone-App qualifizierte Ersthelfende alarmiert, die sich gerade in der Nähe des Notfallortes aufhalten. Noch vor dem Rettungsdienst können sie mit der Herzdruckmassage beginnen – oder im Idealfall sogar einen Defibrillator einsetzen, der das Herz mit Stromstößen wieder zum Schlagen bringt. Standorte der Geräte sind ebenfalls in der App verzeichnet, sodass sich die Helfer schnell eines holen können.