 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Stuttgart

  4. Spontan für andere da – Lebensretter auf Abruf

Ersthelfer in Stuttgart Spontan für andere da – Lebensretter auf Abruf

Ersthelfer in Stuttgart: Spontan für andere da – Lebensretter auf Abruf
1
Benjamin Haar an der Stadtbahnhaltestelle Sportpark in Feuerbach, wo er bereits einen Einsatz hatte. Foto: Lichtgut/Ferdinando Iannone

Benjamin Haar ist in Stuttgart und anderswo schon zu Dutzenden Einsätzen als Ersthelfer verständigt worden. Jetzt will er noch besser retten können – mit Defibrillator.

Es ist ein sonniger Tag, an der Stadtbahnhaltestelle Sportpark in Feuerbach herrscht reger Verkehr. Eine Bahn nach der anderen fährt ein, zahlreiche Menschen steigen ein und aus. Gut möglich, dass eine oder einer von ihnen irgendwann einmal auf den Mann angewiesen sein wird, der mit dem Fahrrad vorfährt. Denn Benjamin Haar ist nicht nur Vorstandsvorsitzender und Geschäftsführer der Sportvereinigung Feuerbach, sondern auch Lebensretter auf Abruf.

 

Im vergangenen Herbst hat der Freiburger Verein „Region der Lebensretter“ seine Smartphone-App „First AED“ auch in Stuttgart eingeführt. Das Alarmierungssystem für Ersthelfer ist bereits in weiten Teilen Baden-Württembergs offiziell ins Rettungssystem eingebunden, zum Teil auch schon über den Südwesten hinaus. Bei bundesweit jährlich rund 50 000 Fällen von Herz-Kreislauf-Stillstand rettet die App regelmäßig Leben. Wer sie als medizinisch qualifizierter Ersthelfer auf dem Handy hat, wird von der Leitstelle mit benachrichtigt, wenn es zu einem Herz-Kreislauf-Stillstand kommt und man sich in der Nähe befindet. So soll die Zeit bis zum Eintreffen des Rettungsdiensts überbrückt werden.

Es geht um die Zeit

Haar war einer der Ersten, die sich angemeldet haben. Die geforderten medizinischen Kenntnisse bringt er mit. Als Zivildienstleistender war er beim Deutschen Roten Kreuz im Rettungsdienst tätig und hat das Engagement danach noch viele Jahre als ehrenamtlicher Rettungssanitäter fortgeführt. Jetzt wollte er sich erneut engagieren – mit allen Konsequenzen. Denn nicht jeder Einsatz geht gut aus.

„Es gibt auch Fälle, in denen man nicht mehr helfen kann“, sagt der 45-Jährige. Das sei aber nicht der Maßstab. Es gehe darum, zu überbrücken, bis die Profis kommen, und so keine wertvolle Zeit zu verlieren. Oft genug klappt das. „Es gab schon Reanimationen, da war ich mehrere Minuten vor dem Rettungsdienst vor Ort, und konnte schon einmal anfangen“, erzählt Haar. Was aus dem Patienten wird, bekomme man dann oft gar nicht mehr mit. Bei belastenden Einsätzen bekomme man Unterstützung. „Auch das ist ein Teil der medizinischen Qualifikation. Ich bin das aus meiner Rettungsdienstzeit gewohnt. Aber man muss sich das zutrauen“, sagt der Helfer.

Über eine App werden Ersthelfer verständigt. Foto: Lichtgut/Julian Rettig

Verständigt werden kann man jederzeit. „Bisher hatte ich jede Woche mindestens eine Alarmierung“, erzählt der 45-Jährige. Man versuche, so viele wie möglich anzunehmen, das klappe aber nicht in jedem Fall. Dutzende Male ist Haar inzwischen ausgerückt. „Ich bin bei der Arbeit in Stuttgart und wohne auch hier. Meistens bin ich mit dem Fahrrad unterwegs. Da kann man schnell vor Ort sein“, sagt er. Auch an der Stadtbahnhaltestelle war er schon im Einsatz bei einer bewusstlosen Person. Genauso in Sindelfingen, als er mit einem Kollegen dort unterwegs gewesen ist.

Was man an grundlegendem Material benötigt, wird vom Verein „Region der Lebensretter“ gestellt. „Es gibt Notfalltaschen mit Beatmungsbeuteln, Masken, Handschuhen und solchen Dingen“, sagt Haar. Eine davon hat er im Büro, eine bei sich zu Hause stehen. Immer griffbereit. Allerdings hat er ein Defizit ausgemacht. Das System alarmiert immer mehrere Ersthelfer. Die ersten beiden am Einsatzort sollen sich um den Patienten kümmern, der dritte bei Bedarf einen Defibrillator besorgen, um Herzprobleme bekämpfen zu können. Eine Karte zeigt öffentliche Standorte an – doch da herrscht noch viel Nachholbedarf.

Sammlung für Defibrillator

„Bei mir in Bad Cannstatt gibt es einen ziemlich großen weißen Fleck“, hat Haar festgestellt. Während er im Büro Zugriff auf Geräte des Vereins hat, gibt es diese Möglichkeit bei Einsätzen in seinem Wohnumfeld nicht. Deshalb will sich der 45-Jährige einen tragbaren Defibrillator anschaffen, den er jederzeit mitnehmen kann.

Weil ein solches Gerät viel Geld kostet, hat Haar eine Spendenaktion dafür ins Leben gerufen. Auf dem Internetportal GoFundMe hat er einen entsprechenden Aufruf eingestellt. Die ersten Spenden sind auch schon eingegangen. Bis zum Zielbetrag von 2000 Euro fehlt aber noch einiges.

Bei manchen Einsätzen sind die Ersthelfer aber tatsächlich nicht die ersten Retter vor Ort. „Wenn der Rettungsdienst schon da ist, fragt man, ob man helfen kann. Falls nicht, geht man einfach wieder“, erzählt Haar. Meistens gebe es von den Profis ein Dankeschön. Für Menschen wie ihn, die spontan anderen helfen, ist das die Anerkennung ihres Einsatzes für die Allgemeinheit.

Weitere Themen

Königstraße in Stuttgart: Leerstand seit zwei Jahren – Sanierung der Maute-Benger-Fläche dauert länger

Königstraße in Stuttgart Leerstand seit zwei Jahren – Sanierung der Maute-Benger-Fläche dauert länger

Ein Staatsprojekt geht im Schneckentempo voran: Das Land muss das Sanierungsende der Maute-Benger-Fläche erneut verschieben. Seit über zwei Jahren ist das Geschäft verwaist.
Von Uwe Bogen
Ersthelfer in Stuttgart: Spontan für andere da – Lebensretter auf Abruf

Ersthelfer in Stuttgart Spontan für andere da – Lebensretter auf Abruf

Benjamin Haar ist in Stuttgart und anderswo schon zu Dutzenden Einsätzen als Ersthelfer verständigt worden. Jetzt will er noch besser retten können – mit Defibrillator.
Von Jürgen Bock
Preise und Qualität von Weinen: Zwischen den Viertele auf dem Weindorf liegen Welten

Preise und Qualität von Weinen Zwischen den Viertele auf dem Weindorf liegen Welten

Das teuerste Viertele kostet fast vier Mal so viel wie das günstigste. Ist der Riesling für 22 Euro seinen Preis wert? Das sagt unsere Weinexpertin Kathrin Haasis.
Von Kathrin Haasis
Stuttgart-Album zur Altstadt: Leonhardsbad und Krempelesmarkt – Das Leonhardsviertel war nicht immer verrucht

Stuttgart-Album zur Altstadt Leonhardsbad und Krempelesmarkt – Das Leonhardsviertel war nicht immer verrucht

Einst Heimat von Mostwirtschaften und des „Krempelesmarkts“, dann Symbol der Halbwelt: Das Leonhardsviertel hat Stadtgeschichte geschrieben – und kommt nicht zur Ruhe. Ein Rückblick.
Von Uwe Bogen
Baustellen in Stuttgart: Abfahrtsrampe von der B 14 nachts gesperrt

Baustellen in Stuttgart Abfahrtsrampe von der B 14 nachts gesperrt

Die Brücke in Fahrtrichtung Fellbach muss an der Anschlussstelle Untertürkheim kurzfristig in Stand gesetzt werden.
Von Alexander Müller
Haus bauen in Stuttgart: Die besten Tipps für Stuttgarter, die beim Hausbau Geld sparen wollen

Haus bauen in Stuttgart Die besten Tipps für Stuttgarter, die beim Hausbau Geld sparen wollen

Wer clever plant, kann sich – trotz schwieriger Rahmenbedingungen – den Traum vom Eigenheim auch in Stuttgart erfüllen. Wir verraten wie.
Von Uli Nagel
Oscar-Hoffnung mit Stuttgart-Sound: Stuttgarter Musiker vertont deutschen Oscar-Beitrag

Oscar-Hoffnung mit Stuttgart-Sound Stuttgarter Musiker vertont deutschen Oscar-Beitrag

Sein Sound wurde mit David Lynch verglichen und er hat namhafte Magazine begeistert. Jetzt könnte der Stuttgarter Musiker Michael Fiedler auf dem Weg zum Oscar sein.
Von Thomas Morawitzky
Stuttgarter Weindorf: Ärger um Rabatt für Mittagstisch – Werden Rentner ausgeschlossen?

Stuttgarter Weindorf Ärger um Rabatt für Mittagstisch – Werden Rentner ausgeschlossen?

Die Aufregung ist groß. Bietet Dario Orec an seinem Bären tatsächlich nur einen günstigeren Mittagstisch für Pensionäre an. Schauen Rentner in die Röhre?
Von Frank Rothfuß
Streit um Busverkehr: Esslinger Sparkurs gefährdet zwei Stuttgarter Expresslinien

Streit um Busverkehr Esslinger Sparkurs gefährdet zwei Stuttgarter Expresslinien

Stuttgart könnte im Oktober zwei Expressbuslinien verlieren, was nicht am Bedarf liegt, sondern an der komplizierten Finanzierung.
Von Andreas Geldner
Gefahr an Stuttgarter Seen: Vorsicht Blaualgen: Nun ist auch der Bärensee in Stuttgart betroffen

Gefahr an Stuttgarter Seen Vorsicht Blaualgen: Nun ist auch der Bärensee in Stuttgart betroffen

Erneut warnt die Stadt vor einer Blaualgenplage in Stuttgarter Seen. Mit dem Bärensee ist nun das vierte Gewässer betroffen. Was Spaziergänger beachten sollten.
Von Bettina Hartmann
Weitere Artikel zu Stuttgart Lebensretter Feuerbach Stuttgart-Bad Cannstatt Defibrillator Crowdfunding Spenden Sportvereinigung Feuerbach Rettungsdienst
 