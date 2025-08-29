Ersthelfer in Stuttgart Spontan für andere da – Lebensretter auf Abruf
Benjamin Haar ist in Stuttgart und anderswo schon zu Dutzenden Einsätzen als Ersthelfer verständigt worden. Jetzt will er noch besser retten können – mit Defibrillator.
Es ist ein sonniger Tag, an der Stadtbahnhaltestelle Sportpark in Feuerbach herrscht reger Verkehr. Eine Bahn nach der anderen fährt ein, zahlreiche Menschen steigen ein und aus. Gut möglich, dass eine oder einer von ihnen irgendwann einmal auf den Mann angewiesen sein wird, der mit dem Fahrrad vorfährt. Denn Benjamin Haar ist nicht nur Vorstandsvorsitzender und Geschäftsführer der Sportvereinigung Feuerbach, sondern auch Lebensretter auf Abruf.