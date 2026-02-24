Bei dem Spektakel mit internationalen Teilnehmern in Bietigheim-Bissingen (Kreis Ludwigsburg) ist vom 27. Februar bis 1. März viel geboten.

Das Mittelalter-Spektakel in Bietigheim-Bissingen findet vom 27. Februar bis 1. März zum neunten Mal statt – in diesem Jahr ist dennoch einiges neu. Denn das Event zieht um. Da der Platz im Ortsteil Buch zu klein geworden ist, findet der Markt auf dem Gelände von Möbel Hofmeister in Bietigheim statt. Das teilt der Möbelriese in einer Ankündigung mit. Erstmals sind zudem drei Markttage angesetzt – Freitag bis Sonntag.

Markus Wiedenhöfer und Katja Stößer vom MK EventTeam organisieren als Veranstalter das mittelalterliche Treiben. Mehr als 80 Teilnehmern aus Polen, Frankreich, Tschechien, Ungarn und allen Teilen Deutschlands werden dabei sein. Ledermacher, Seifenmanufaktur, Korbmacher und Schwertschmiede, Schmuck und Fellwaren, Stoffhändler und viele mehr werden ihre Waren anbieten. Auch neue Teilnehmer sind mit dabei.

Feuershow als ein Höhepunkt

Kulinarisch wird das Angebot neben Spanferkel, paniertem Gemüse und Langos sowie Kartoffelspiralen, Crêpes und Flammlachs um Brotsuppen, Raclette und Maultaschen-Spezialitäten erweitert. Ebenfalls neu ist eine Mandelbrennerei. Ein Showprogramm begleitet die Veranstaltung – Livemusik, Jonglage und Feuerkünstler, dazu Walking Acts und Ritterkämpfe. Für die kleinen Besucher haben gibt es darüber hinaus Armbrustschießen, Kinderkarussell, das Rattenwerfen und Kinderschminken. Und bei den Lagergruppen dürfen die kleinen Ritter mit Sicherheit auch mal ein richtiges Schwert in die Hand nehmen. Am Samstagabend steht als Höhepunkt eine Feuershow in der Arena an.

Die Eintrittspreise sind mit 5 Euro für Erwachsene, 4 Euro für Gewandete und 3 Euro für Kinder ab 6 Jahren vergleichsweise günstig. Die Marktzeiten sind freitags von 14 bis 20 Uhr, samstags von 11 bis 20 Uhr und Sonntag von 11 bis 18 Uhr. Am Sonntag lädt Hofmeister zudem zum verkaufsoffenen Sonntag ein, mit freier Möbelschau von 11 bis 13 Uhr und Verkauf von 13 bis 18 Uhr.