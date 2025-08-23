Bislang hat die Deutsche Wildtier Stiftung einfach das «Tier des Jahres» bekanntgegeben. Nun können Naturfreunde mitbestimmen. Zur Wahl stehen drei Tiere, die durchaus verschieden sind.
Hamburg - Naturfreunde können in diesem Jahr erstmals mitbestimmen, welches Tier das Tier des Jahres 2026 wird. Zur Auswahl stehen der Goldschakal, der Rothirsch und das Hermelin, wie die Deutsche Wildtier Stiftung in Hamburg mitteilte. Bislang hatten lediglich die Spenderinnen und Spender der Stiftung den Sieger gewählt, nun ist die Online-Abstimmung für alle möglich.