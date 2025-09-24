Die Bundestagsabgeordnete Hanna Steinmüller (Grüne) hat mit ihrem Baby im Bundestag für Aufsehen gesorgt – nicht zum ersten Mal. Sie sagt: „Wir müssen über Vereinbarkeit reden.“
24.09.2025 - 10:51 Uhr
Während die Mama im Bundestag am Redepult spricht, schläft ihr wenige Monate altes Baby offenbar seelenruhig in einer vor den Bauch geschnallten Trage – die Berliner Bundestagsabgeordnete Hanna Steinmüller (Grüne) hat mit ihrer Rede zum Etat des Bauministeriums am Dienstag Geschichte geschrieben: „Das gab’s noch nie“, teilte das Parlament auf seiner Instagram-Seite mit: „Erstmals stand heute eine Abgeordnete mit ihrem Baby am Redepult des Deutschen Bundestages.“