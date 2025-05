Amerikanische Chirurgen haben erstmals eine kombinierte Nieren- und Harnblasen-Transplantation beim lebenden Menschen durchgeführt. Ein Meilenstein in der Medizin.

Markus Brauer /AFP 20.05.2025 - 08:06 Uhr

Ärzten in den USA ist zum weltweit ersten Mal eine Blasen-Transplantation an einem Menschen geglückt. Der 41-jährige Organempfänger habe am 4. Mai bei einer achtstündigen Operation im Ronald Reagan UCLA Medical Center in Los Angeles sowohl eine Blase als auch eine Niere von einem Organspender erhalten, hat die Universität von Kalifornien mitgeteilt.