Zwei Kleinkinder sollen von ihrer Mutter misshandelt und vernachlässigt worden sein. Vor Gericht gibt sich die 28-Jährige fürsorglich. Das Gericht sieht keine Zweifel an ihrer Schuld
09.01.2026 - 14:04 Uhr
Weil sie Zigaretten auf ihren beiden kleinen Kinder ausgedrückt und ihnen viel zu wenig zu essen gegeben haben soll, ist eine 28-Jährige zu zwei Jahren und sechs Monaten Haft verurteilt worden. Das Landgericht Ravensburg sprach sie in dem Berufungsprozess unter anderem der Misshandlung Schutzbefohlener schuldig. Die junge Mutter war schon im Januar 2025 von Amtsgericht Biberach verurteilt worden.